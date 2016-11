Brand in Gröditzer Großbäckerei Am Mittwochabend ist in einer Produktionshalle der Firma Raddatz ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

In einer Produktionshalle der Gröditzer Bäckerei ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. © Freiwillige Feuerwehr Frauenhain In einer Produktionshalle der Gröditzer Bäckerei ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Feuerwehren und die Polizei rückten am Mittwochabend zur Großbäckerei Raddatz aus.

Ein Feuerwehrmann untersucht die Produktionshalle.

In einer Produktionshalle der Gröditzer Bäckerei ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gröditz, Wülknitz und aus der Röderaue sowie der Atemschutz-Gerätewagen aus Weinböhla rückten zur Unglücksstelle aus. Nach SZ-Informationen war der Brand an einer Produktionsmaschine ausgebrochen, gegen 18.18 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Der Einsatz konnte gegen 20.30 Uhr beendet werden. (SZ)

