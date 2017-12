Brand in Gorbitzer Hochhaus

Rauchwolken kommen aus der Wohnung in der 15. Etage © Roland Halkasch

Dresden. In einer völlig vermüllten Wohnung in Gorbitz ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Der Mieter in der 15. Etage des Hochhauses am Amalie-Dietrich-Platz hatte zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen. Das gelang dem 63-Jährigen allerdings - professionelle Retter mussten helfen. Eine halbe Stunde nach MItternacht rückten die Berufsfeuerwehren aus Löbtau und Übigau ebenso wie die Freiwillige Feuerwehr aus Gorbitz an. Die Kameraden konnten die Flammen zügig ablöschen und kümmerten sich anschließend um die Belüftung des völlig verrauchten Hausflurs.



Weil er die Löscharbeiten behinderte, wurde der Mieter zunächst von der Polizei in Gewahrsam genommen, anschließend jedoch entlassen und dem Rettungsdienst übergeben. Der Mann wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mja)

