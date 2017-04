Brand in Gartensparte Gleich vier Wehren rücken wegen eines Feuers aus. Die Zerstörung der Laube können sie nicht verhindern.

Bei einem Feuer in der Kleingartenanlage „Döllnitztal“ ist Sonntagnacht eine Laube schwer beschädigt worden. Nach Polizeiangaben war der Brand in der Anlage in Canitz gegen 21.30 Uhr gemeldet. „Neben der Hauptstelle waren auch die Feuerwehren Riesa-Stadt, Canitz und Weida vor Ort“, erklärt Wehrleiter Egbert Rohloff auf SZ-Anfrage. Insgesamt seien 25 Kameraden im Einsatz gewesen. Das hatte vor allem logistische Gründe, so der Wehrleiter. Erfahrungsgemäß gestalte sich die Wasserversorgung bei Gartenbränden schwierig, weil die Löschfahrzeuge auf den engen Wegen nicht bis zum Brandort vorrücken können.

Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargrundstücke konnten die Feuerwehrleute verhindern. An dem Gartenhäuschen sei aber vermutlich Totalschaden entstanden, schätzt der Wehrleiter. Die Polizeidirektion Dresden teilte mit, zur Schadenshöhe lägen noch keine Angaben vor. Verletzte gebe es nicht. Die Brandursachen seien noch unklar, die Kriminalpolizei ermittle und habe am Montagmorgen den Brandort untersucht. Abschließende Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. (SZ/stl)

zur Startseite