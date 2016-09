Brand in Flüchtlingsunterkunft Ein Mann hat im Sanitärtrakt Feuer gelegt. Das hat für ihn Konsequenzen. Der Landrat ist wütend.

Mitte Juli gewährte das Landratsamt einen Einblick in das Erstverteilzentrum für Asylbewerber in Rossau. Im Bild ist ein Teil eines Sanitärcontainers sichtbar. © André Braun

In der Asylbewerberunterkunft in Rossau ist am Montagabend ein Feuer gelegt worden. Gegen 18.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr an die Straße Am Rossauer Wald gerufen. Hier brannte es im Sanitärbereich. Der mutmaßliche Täter war schnell gefunden: „Die Beamten konnten vor Ort einen 50-Jährigen ermitteln“, teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag mit. Der Mann – laut Polizei ein Armenier – wurde vorläufig festgenommen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen sei er jedoch wieder auf freiem Fuß. Über das Motiv des mutmaßlichen Brandstifters ist bislang nichts bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. „Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand“, so Wolf. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei haben sich am Dienstag vor Ort ein Bild gemacht. Die Ermittlungen dauern an.

Landrat Matthias Damm (CDU) erwartet, „dass eine schnelle Aufklärung erfolgt und die Tat auch Konsequenzen für den Täter beziehungsweise die Täterin hat“, erklärte er auf DA-Nachfrage. Über weitere Konsequenzen für den Mann – Kürzung der Bezüge, keine Anerkennung oder gar Abschiebung – entscheide aber nicht die Polizei, ergänzte deren Sprecher.

Kein Verständnis

Landrat Matthias Damm hat für eine solche Tat kein Verständnis. „Denn es wurden Menschenleben in Gefahr gebracht“, erklärte er. Außerdem sei der Sachschaden erheblich.

Der Landkreis hat Anzeige erstattet. Derzeit sei ein Sanitärcontainer nicht nutzbar. „Die Unterkunft ist aber für eine Belegung mit einer größeren Anzahl von Personen ausgelegt und verfügt daher auch über entsprechende sanitäre Kapazitäten. Deshalb gibt es wegen des Brandes keine wesentlichen Einschränkungen“, erklärte Kreissprecher André Kaiser.

Rund 100 Personen sind derzeit in Rossau untergebracht. Die ehemalige Fabrikhalle fungiert als sogenanntes Erstverteilzentrum. Alle Flüchtlinge, die dem Landkreis Mittelsachsen zugewiesen werden, kommen zunächst dort an. Sie werden registriert, betreut, verpflegt und auf das Leben in einer eigenen Wohnung beziehungsweise einer Gemeinschaftsunterkunft vorbereitet.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in der Unterkunft gebrannt hat. Am 8. Januar hatte ein bis dato unbekannter Täter in einem unbelegten Zelt ein Feldbett angezündet und damit den Feueralarm ausgelöst. Die ersten 39 Flüchtlinge waren nur einen Tag zuvor eingezogen. Sie blieben unverletzt – im Gegensatz zu einem DRK-Mitarbeiter, der das Feuer löschte. Der Sachschaden belief sich auf 2 000 Euro.

Die Polizei hatte in der Folge wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, schloss aber schon damals einen Anschlag von außen auf die Einrichtung aus. In dem Fall sind unterdessen laut Polizeisprecherin Doreen Göhler die Ermittlungen abgeschlossen, die Akte an die Staatsanwaltschaft Chemnitz abgegeben worden. Das bestätigte deren Sprecherin Ingrid Burghart: „Das Verfahren wurde eingestellt, weil kein Täter ermittelt wurde“, sagte sie. Laut Polizei liegen insgesamt vier Anzeigen wegen Brandstiftung vor. Das heißt, über zwei ist der Öffentlichkeit nicht bekannt geworden. Alle Vorfälle ereigneten sich zwischen Januar und diesem Montag. (mit FP/jl)

