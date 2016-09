Brand in Flüchtlingsunterkunft Ein Mann hat im Sanitärtrakt Feuer gelegt. Das hat für ihn Konsequenzen. Der Sachschaden ist enorm.

Ein Mann soll in der Flüchtlingsunterkunft in Rossau gezündelt haben. © André Braun

In der Asylbewerberunterkunft in Rossau ist am Montagabend ein Feuer gelegt worden. Gegen 18.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr an die Straße Am Rossauer Wald gerufen. Hier brannte es im Sanitärbereich. Der mutmaßliche Täter war schnell gefunden: „Die Beamten konnten vor Ort einen 50-Jährigen ermitteln“, teilte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Dienstag mit. Der Mann – dessen Nationalität ist bisher nicht bekannt – wurde vorläufig festgenommen und befindet sich auf einer Polizeidienststelle. Über das Motiv des mutmaßlichen Brandstifters ist bislang nichts bekannt.

Die Freiwillige Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. „Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand“, so Wolf. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei werden sich am heutigen Dienstag vor Ort ein Bild machen. Die Ermittlungen dauern an.

Die ehemalige Fabrikhalle fungiert als sogenanntes Erstverteilzentrum. Alle Flüchtlinge, die dem Landkreis Mittelsachsen zugewiesen werden, kommen zunächst dort an. Sie werden auf das Leben in einer eigenen Wohnung beziehungsweise einer Gemeinschaftsunterkunft vorbereitet.

