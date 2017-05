Brand in einer Recyclinganlage In Ottendorf-Okrilla hatten am Sonntagabend Müll und Unrat in einer Halle der Anlage Feuer gefangen.

Am Sonntagabend brannte es in einer Recyclinganlage in Ottendorf-Okrille. © Rico Löb

Schreck am Sonntagabend in Ottendorf-Okrilla. In einem Recycling-Betrieb im Gewerbegebiet war gegen 19.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Schon auf der Anfahrt sah die Feuerwehr dunkle Rauchschwaden aus der Lagerhalle aufsteigen. Daher wurden gleich weitere Kräfte nachalarmiert. Insgesamt eilten die Wehren aus Ottendorf-Okrilla, Grünberg, Hermsdorf, Medingen, Lomnitz und Seifersdorf an den Ort des Geschehens. Unterstützt wurden sie dabei von einem Kreisbrandmeister, einem Rettungswagen und dem diensthabenden organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes.

Vor Ort angekommen schwante den Einsatzkräften nichts Gutes. So waren viele von ihnen schon vor fast elf Jahren mit dabei, als genau am selben Ort tagelang ein heftiger Großbrand wütete. Doch diesmal ging alles recht glimpflich aus. Offenbar war es Unrat und Müll im Inneren der Halle in Brand geraten war. Die Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung war zwar enorm, das Feuer selbst konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass kaum ein größerer Schaden entstand. In zwei Einsatzabschnitten löschte man die Flammen und kontrollierte den Brandort auch über eine Drehleiter. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist zur Stunde aber noch unklar. (szo)

