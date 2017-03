Brand in einer Kompostieranlage Die Feuerwehr musste am Mittwochmorgen zur Firma Veolia nach Droben ausrücken. Dort hatte eine Maschine Feuer gefangen.

Dichter Rauch hing über dem Firmengelände. © Toni Lehder

Am Mittwochmorgen kam es gegen 6.40 Uhr zu einem Brand eines Förderbandes mit Schredder in der Kompostieranlage von Veolia im Radiborer Ortsteil Droben. Kameraden der Feuerwehren Großdubrau, Luppa, Milkel und Radibor rückten zu der Firma aus. Auch ein Fahrzeug vom Feuerwehrtechnischen Zentrum Bischofswerda wurde mit angefordert, heißt es aus der Leitstelle in Hoyerswerda. Kreisbrandmeister Manfred Pethran war ebenfalls vor Ort. Die Einsatzkräfte versuchten zuerst, die Maschine aus einer Halle zu bringen, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Gegen 8.45 Uhr war der Brand gelöscht, der Einsatz somit beendet. „Maßnahmen der Polizei waren nicht erforderlich“, so eine Sprecherin der Pressestelle der Polizeidirektion.

Zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Angaben. Auch die Brandursache wird noch ermittelt. (szo)

zur Startseite