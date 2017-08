Brand in einer Holzwerkstatt Am Mittwochnachmittag mussten zahlreiche Feuerwehren nach Neukirch ausrücken. In einem Gebäude hatten Sägespäne Feuer gefangen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte und Feuerwehren rückten am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Neukirch aus. © Jens Kaczmarek

Zu einem Brand in einer Werkstatt der Firma Lost and Found Interior ist es am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Zittauer Straße in Neukirch gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache haben in der Werkstatt der Recyclingfirma Sägespäne Feuer gefangen. Eine Person wurde verletzt und kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Feuerwehren aus Wilthen, Tautewalde, Steinigtwolmsdorf, Neukirch und Putzkau wurden zum Einsatzort gerufen und musste teilweise mit Atemschutzgeräten vorgehen, so ein Verantwortlicher der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda. In knapp einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden. Gegen 15.20 Uhr rückte die letzte Feuerwehr vom Einsatzort ab. Die Polizei wird die Ermittlung der genauen Brandursache übernehmen.

Das Neukircher Recyclingunternehmen bereitet alte Dinge wieder auf, so unter anderem Lampen, Möbel oder Uhren. „Der Schaden liegt bei etwa 50 000 Euro“, so Firmeninhaber David Wochnik gegenüber SZ. (szo)

zur Startseite