Brand in ehemaligen Hausschuhwerken Am Sonntagnachmittag sind Feuerwehrleute von Hartha und Waldheim im Einsatz. Sie können nur von außen löschen.

Am Sonntagnachmittag hat es in einem verfallenen Gebäude der ehemaligen Hausschuhwerke gebrannt. Das Dach war bereits teilweise eingebrochen und es lagerte viel Müll in diesem Bereich. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. © André Braun Am Sonntagnachmittag hat es in einem verfallenen Gebäude der ehemaligen Hausschuhwerke gebrannt. Das Dach war bereits teilweise eingebrochen und es lagerte viel Müll in diesem Bereich. Die Polizei ermittelt nach der Brandursache.

Die Spuren des Feuers sind noch deutlich zu sehen. Die Ursache für den Brand ist indes noch unklar.

Gleich zwei Einsätze hatten die Feuerwehrleute von Hartha am Sonntagnachmittag. Zuerst rückten sie ins Gewerbegebiet aus, da dort eine Brandmeldeanlage ein Feuer signalisiert. In dem Unternehmen brauchte nicht gelöscht, nur die Anlage zurückgesetzt werden.

Noch nicht im Gerätehaus zurück, wurden die Feuerwehrmänner um 14.20 Uhr zu einem Brand in einem Gebäude der ehemaligen Hausschuhwerke an der Sonnenstraße gerufen. „Hier brannten ein Teil des noch nicht eingestürzten Daches der Industriebrache und jede Menge Müll“, sagte Maik Wagner, stellvertretender Wehrleiter von Hartha und Einsatzleiter. Weil keiner wusste, was alles in dem Gebäude gelagert ist, wurde nur von außen und später von oben gelöscht. Denn die Waldheimer Kameraden rückten mit dem Hubsteiger an, und übernahmen von diesem aus den Löschangriff von oben. Im Einsatz waren acht Feuerwehrleute aus Hartha und sieben aus Waldheim. Bis gegen 16 Uhr dauerte der Einsatz vor Ort an. „Anschließend stand ein Großputz der im Einsatz befindlichen Geräte und Fahrzeuge an. Es war alles sehr verschmutzt“, so Maik Wagner. Gegen 17.30 Uhr waren die Harthaer Feuerwehrleute wieder einsatzbereit.

Laut Angaben der Polizeidirektion Chemnitz ist die Brandursache noch nicht klar. Personen wurden nicht verletzt. Genaue Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei ebenfalls noch nicht vor.

„Mitarbeiter des Bauhofes haben noch am späten Sonntagnachmittag den Gebäudebereich, in dem es brannte, mit einem Bauzaun gesichert“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Am Montag nahmen Brandursachenermittler der Polizei ihre Arbeit auf.

Die ehemaligen Hausschuhwerke sind seit Jahren dem Verfall preisgegeben. In dem Bereich, in dem das Feuer ausbrach, waren die Scheiben eingeschlagen und das Dach bereits teilweise eingebrochen.

Weil sich die Industriebrache in einem sehr schlechten Zustand befindet, hatten die Räte den Abbruch beschlossen und am vergangenen Donnerstag zur Ratssitzung den Auftrag vergeben. An der deutschlandweiten Ausschreibung beteiligten sich 18 Firmen. Das wirtschaftlichste Angebot unterbreitete die Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH mit 223 000 Euro. Damit lag sie weit unter den geschätzten Kosten, die insgesamt 405 000 Euro betrugen. Das höchste Angebot lag bei über einer Million Euro. „Wegen des großen Preisunterschiedes hat das Bauplanungsbüro noch einmal die Auskömmlichkeit der Preise überprüft. Außerdem hat die Firma schon in den Nachbarstädten Aufträge übernommen und zur Zufriedenheit erfüllt“, so Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Ein Großteil der Kosten soll mit Geld aus dem Fördermittelprogramm der Brachflächenrevitalisierung finanziert werden.

