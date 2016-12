Brand in ehemaligem Bürohaus Unbekannte haben am Mittwoch eine Holztür im Inneren des Hauses angezündet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Unbekannte haben am Mittwoch eine Tür in einem ehemaligen Bürogebäude in Radeburg angezündet und damit für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Mit Hilfe der Drehleiter aus Radebeul wurde ein kleiner Teil des Daches geöffnet, um einen möglichen Übergriff auf das Dachgeschoss ausschließen zu können.

In einem ehemaligen Bürogebäude in Radeburg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, hatten bislang unbekannte Täter gegen 15.45 Uhr eine Holztür im Inneren des Haues angezündet. Das Feuer breitete sich in der Folge in dem Gebäude aus.

Die Feuerwehren aus Radeburg, Berbisdorf, Bärnsdorf und Großdittmannsdorf wurden daraufhin von der Leitstelle alarmiert, berichten die Kameraden auf Facebook. Da bereits kurz nach Ankunft Feuer und dichter Rauch aus den Fenstern zu sehen war, wurden umgehend weitere Kräfte angefordert.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Mit Hilfe der Drehleiter aus Radebeul wurde ein kleiner Teil des Daches geöffnet, um einen möglichen Übergriff auf das Dachgeschoss ausschließen zu können. Der Brand beschränkte sich auf das 1. Obergeschoss und die Decke zum 2. Obergeschoss.

Schwierig gestaltetet sich nach Auskunft der Einsatzkräfte allerdings die Bekämpfung von Glutnestern in der Zwischendecke. Diese musste aufgesägt werden. Zur Nachkontrolle wurde zudem eine Wärmebildkamera eingesetzt. Insgesamt waren über 40 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Der bei dem Brand verursachte Sachschaden ist noch nicht bezifferbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. (SZ)

