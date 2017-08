Brand in der Müllverwertungs-Anlage

Erst ein Feuer und später Reparaturen sowie die Suche nach der Brandursache behindern die Arbeiten am Hammerweg. © Stadtreinigung Dresden

Mittwochabend brannte es in der Müllverwertungs-Anlage am Hammerweg. Aus bisher noch unbekanntem Grund geriet eine Maschine zur Mülltrennung in Brand, teilte die Polizei mit. Die daran angeschlossenen Förderbänder verteilten den brennenden Müll dann in der Halle. Dadurch brach an mehreren Stellen Feuer aus.

Ein Mitarbeiter der Stadtreinigung rief die Feuerwehr und in Kürze rollten mehrere Löschzüge auf dem Gelände ihre Schläuche aus. Mehr als acht Stunden kämpften bis zu 80 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Berufsfeuerwehren aus Alberstadt, Übigau und Striesen leiteten den Einsatz, unterstützt noch von den freiwilligen Stadtteilfeuerwehren aus Kaditz und Klotzsche.

Die Feuerwehrmänner konnten den Brand löschen, ohne dass Gebäudeschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Wegen der vorherrschenden Inversionswetterlage bei gleichzeitiger Windstille breiteten sich Rauch und Gerüche stark in den umliegenden Stadtteilen aus. Die Feuerwehr hat bei Messungen an verschiedenen Punkten jedoch keine Gesundheitsgefahren festgestellt.

Polizeibericht vom 17. 08. zurück 1 von 6 weiter Taxifahrer stellt Fahrraddiebe 17.08.2017, gegen 00.30 Uhr / Dresden-Innere Altstadt Ein 32-jähriger Taxifahrer wartete mit seinem Wagen in den ersten Minuten des Donnerstags am Postplatz und beobachtete zwei Männer und eine Frau, die sich für die dort abgestellten Fahrräder interessierten. Dabei sah er, wie einer der Männer einen Bolzenschneider aus der Tasche der Frau holte und das Schloss eines der Räder zerschnitt. Der mutmaßliche Fahrraddieb sattelte auf seiner Beute auf und radelte mit seinen beiden Begleitern im Licht der Laternen davon. Unbemerkt folgte der Taxifahrer dem Trio in Schleichfahrt und informierte die Polizei. Als die Beamten an der Ostra-Allee auf die Radfahrer trafen, traten diese noch einmal ordentlich in die Pedalen und versuchten den finalen Sprint zur Flucht – vergeblich. Zumindest für zwei der Beteiligten. Die Polizei fasste den eigentlichen Dieb sowie dessen Begleiterin kurz darauf in unmittelbarer Nähe. Der Mann hatte das gestohlene Damenrad noch bei sich. In den Taschen der beiden Gestellten befanden sich zwei Bolzenschneider und verschiedenes Werkzeug. Das kurz zuvor gestohlene Rad stellten die Beamten sicher. Bis dato hat sich der Eigentümer noch nicht gemeldet. Gegen den 43-jährigen Russen und die 40-jährige Deutsche wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall eingeleitet. Audi A4 gestohlen 16.08.2017, 11.00 Uhr festgestellt / Dresden-Flughafen Autodiebe stahlen von einem Parkplatz an der Flughafenstraße einen metallicbraunen Audi A 4. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Kombis beläuft sich auf rund 17000 Euro. Wohnmobile aufgebrochen 16.08.2017, 11.00 Uhr bis 18.50 Uhr / Dresden-Seevorstadt Im gestrigen Tagesverlauf brachen Einbrecher an der St. Petersburger Straße die Türen zu zwei geparkten Wohnmobilen auf. Aus einem stahlen die Diebe ein mobiles Navigationsgerät, ein Tablet-PC sowie Fotozubehör im Gesamtwert von rund 1600 Euro. Aus dem anderen Wohnmobil entwendeten sie ein Tablet-PC, Bargeld, Kopfhörer und Zigaretten. Portmonee gestohlen 15.08.2017, 22.30 Uhr bis 16.08.2017, 06.55 Uhr / Dresden-Gruna In der Nacht zum Mittwoch schlugen Diebe in einer Tiefgarage an der Zwinglistraße eine Seitenscheibe an einem Skoda Octavia ein. Anschließend stahlen sie ein in der Mittelkonsole abgelegtes Portmonee mit Ausweisen, Geldkarten und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugenaufruf nach Mülltonnen-Brand 12.08.2017, ab 04.30 Uhr / Dresden-Mickten und Dresden-Pieschen Am vergangenen Sonnabendmorgen um 04.30 Uhr gingen zunächst auf zwei Grundstücken an der Sternstraße sechs Mülltonnen in Flammen auf. Auch ein Sichtschutz aus Holz wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Nur eine Stunde später erhielt die Polizei einen Notruf aus der nahen Robert-Matzke-Straße. Hier hatten Brandstifter auf drei Grundstücken, darunter einem umzäunten Schulgelände, die Mülltonnen angezündet. Zur insgesamt entstandenen Schadenshöhe liegen, der Polizei noch keine Angaben vor. Sie hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die in jener Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden unter Tel.: 0351 / 483 22 33. Einbruch in Friseursalon 15.08.2017, 21.00 Uhr bis 16.08.2017, 07.35 Uhr / Dresden-Zschertnitz In der Nacht zum Mittwoch versuchten Einbrecher zunächst vergeblich, die Tür zu einem Friseursalon an der Räcknitzhöhe aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie ein Fenster ein. Im Inneren brachen sie einen Wandtresor auf und stahlen aus diesem Bargeld. (szo)

Der entstandene Sachschaden an der Anlage dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Zurzeit findet eine Untersuchung des Brandortes statt.

Die seit 2001 im Auftrag der Stadt betriebene Biologisch-Mechanische Abfallaufbereitungsanlage (BMA) verarbeitet den Restmüll der Dresdner Haushalte und kann pro Jahr etwa 75 000 Tonnen bewältigen.

Am Donnerstag liefert die Müllfahrzeuge ihre Fracht weiter am Hammerweg ab und deponierten sie in einem für Engpässe vorgesehenen Zwischenlager, wie Josefin Päßler von der Stadtreinigung mitteilte. Bis die Anlage wieder einsatzfähig sei, werde der Dresdner Müll an externe Verwertungsanlagen geliefert, das sei vertraglich so vereinbart. „Ähnlich, wie auch bei der jährlichen Revision der BMA gibt es Zeiten, in denen die Anlage steht und der Abfall abgesteuert werden muss. Hierfür ist Vorsorge getroffen und eine reibungslose Entsorgung ist gewährleistet.“ (szo)

zur Startseite