Brand in der Gelsdorfhütte

Brand in der ehemaligen Gelsdorfhütte in der Forster Straße in Weißwasser. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Freiwillige Feuerwehr Weißwasser rückt am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, zu einem Brand auf dem Gelände der Gelsdorfhütte in die Forster Straße aus. Aus einem der Nebengebäude dringt dichter Rauch. Laut Einsatzleiter Frank Hilbig stehen Holz, Pappe und Unrat in Flammen.

Die 17 Einsatzkräfte auf fünf Fahrzeugen bringen den Brand schnell unter Kontrolle. Kurz nach 19.30 Uhr gibt Frank Hilbig Entwarnung. „Das Feuer ist gelöscht. Wir übergeben die Angelegenheit nun der Polizei.“ Was das Feuer ausgelöst haben könnte, darüber will Hilbig nicht spekulieren. Ob Kinder ein Feuerchen gemacht haben? Die Polizei ermittelt. (szo/sdt)

