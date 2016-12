Brand in der Augustastraße

Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht. © Danilo Dittrich

Görlitz. In einem Mehrfamilienhaus in der Augustastraße in Görlitz ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Görlitz gegenüber der SZ bestätigt, hat dort eine Kellerbox Feuer gefangen. Darin war sei Papier und Müll gelagert gewesen. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr rückten mit jeweils 11 Kameraden an. Davon waren je vier mal zwei Trupps, bestehend aus zwei Kameraden, mit Löschen beschäftigt. Die übrigen Kameraden hatten die Aufgabe zu lüften und für die Sicherheit der Bewohner zu sorgen. Diese verhielten sich laut Feuerwehr richtig und blieben in ihren Wohnungen. Die Feuerwehr trug bei ihrem Einsatz schweren Atemschutz.

Der Keller brannt aus. Auch die Strom- und Gasverbindung in dem Haus wurden durch den Brand beeinträchtigt. „Die Hauseigentümer kümmern sich nun darum, den Zugang zu Strom und Gas wiederherzustellen“, so der Feuerwehr-Sprecher am Mittwochabend. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache konnte die Feuerwehr nichts sagen. Ein Brandursachenermittler der Polizei werde sich am Donnerstagmorgen der Sache annehmen. (szo / mrc)

