Brand in Bautzener Einkaufszentrum Mehrere Feuerwehren wurden am Mittwoch ins Löblein-Center gerufen. In einem Möbelgeschäft war ein Feuer ausgebrochen.

In der Bautzener Multimöbel-Niederlassung hat es am Mittwoch gebrannt. © Uwe Soeder

Bautzen. Schreck in der Mittagsstunde: Kurz vor 12 Uhr am Mittwoch ging in der Zentrale der Bautzener Feuerwehr ein Notruf ein. Bei „Multimöbel“ im Löblein-Center an der Neusalzaer Straße hatte sich ein Stromverteiler entzündet und Teile der Deckenverkleidung in Brand gesetzt. Aufgrund der Größe des Einkaufsmarktes wurde der Brand in die Stufe 2 eingeordnet. Damit wurden neben der Berufsfeuerwehr Bautzen auch die Freiwilligen Ortswehren Bautzen Mitte, Salzenforst und Kleinwelka alarmiert. Kurze Zeit später waren 27 Kameraden mit sechs Fahrzeugen am Einsatzort. Dort hatte ein Mitarbeiter den Brand aber bereits mit einem Pulverfeuerlöscher bekämpft. Die Feuerwehrleute mussten sich lediglich um die Nachkontrolle des Brandherdes kümmern.

Weil der Mitarbeiter über Übelkeit klagte, wurde der medizinische Rettungsdienst gerufen. Nach einer Behandlung vor Ort ist der Mann inzwischen wieder wohlauf. Wie die Geschäftsleitung mitteilte, werden Teile des Möbelgeschäfts für die nächsten Tage nicht zugänglich sein. Der Markt bleibe aber geöffnet. (szo)

