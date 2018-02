Brand in Asylbewerberheim Ein 28 Jahre alter Bewohner soll in seinem Zimmer gezündelt haben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Schmiedeberg. Ein Brand in einem Asylbewerberheim in Schmiedeberg ist glimpflich ausgegangen. Am frühen Sonnabendmorgen entdeckte der Sicherheitsdienst in der Schmiedeberger Asylunterkunft rechtzeitig ein Feuer und konnte es löschen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein indischer Bewohner (28) in seinem Zimmer Bekleidung in Brand gesetzt hatte. Zu diesem Zeitpunkt schlief ein weiterer Mitbewohner, ebenfalls ein Inder (37), in seinem Bett.

Wie die Polizei informiert, wurden durch das schnelle Eingreifen des Sicherheitsdienstes keine Personen verletzt. Zur Höhe des Brandschadens liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die Polizeistreifen, die gerufen wurden, stellten bei dem 28-jährigen Tatverdächtigen Einwirkung von Alkohol fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 1,92 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (SZ)

