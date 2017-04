Brand in Asia-Imbiss Ein Imbisscontainer am Ärztehaus in Pirna-Copitz wurde durch ein Feuer stark beschädigt. Die Flammen waberten offenbar stundenlang.

Die Feuerwehr musste unter anderem Verpackungen aus dem Container löschen.

Der Asia-Imbiss befindet sich am Ärztehaus in Copitz.

Nach dem Brand ist die gesamte Inneneinrichtung verkohlt.

Der Asia-Imbiss „Thanh Hoa“ am Ärztehaus in Copitz wurde durch ein Feuer stark beschädigt. Passanten riefen am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr die Feuerwehr, weil sie Rauch aus dem Container aufsteigen sahen. Die Kameraden verschafften sich Zugang in die völlig verqualmte Küchenzeile, wo unter anderem Verpackungen brannten.

Die Feuerwehr brauchte relativ wenig Wasser, um das Feuer zu löschen. Trotzdem hat der Schwelbrand einen hohen Schaden an dem Imbiss verursacht. Offenbar hatten die Flammen bereits stundenlang gewabert, bevor der Brand überhaupt bemerkt wurde. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein technischer Defekt Ursache sein. Auf den ersten Blick gebe es keine Anzeichen auf Einwirken von außen.

Der Imbiss in der Schillerstraße brannte bereits im Sommer 2013. Er wurde dabei völlig zerstört und musste abgerissen werden. (df)

