Brand im Pflegeheim Die Feuerwehr Wilsdruff hat einen Großeinsatz geübt. Die Kameraden holten sich Hilfe aus vielen Ortswehren.

Die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff übte im Pflegeheim an der Schloßallee einen Brandeinsatz.

Das Zusammenspiel der Retter kann über Leben oder Tod entscheiden. Darum wird es immer wieder geprobt.

Menschen wurden auf einer Trage mit der Drehleiter ins Freie befördert.

Wilsdruff. Am Sonnabend übte die Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff den Brandeinsatz im Pflegeheim an der Schloßallee. Simuliert wurde ein Brand in einem Teil des Gebäudekomplexes. Mehrere Personen sollten dabei verletzt worden sein. Die Kameraden sollten die Verletzten finden und retten. Alarmiert waren die Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff, Grumbach, Kesselsdorf, Kaufbach, Mohorn, Braunsdorf und Limbach. Zusätzlich wurde die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des DRK alarmiert, um die Geretteten zu behandeln oder zu betreuen.

Besonders in Objekten wie Pflegeheimen können sich die Bewohner meist nicht selbst in Sicherheit bringen. Deshalb gibt es für Pflegeheime spezielle Einsatzpläne. (hal)

