Brand im Nieskyer Rewe Der Bräter an der Fleischtheke hat Feuer gefangen. Der Schaden führt zur Schließung des Marktes.

Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr zum Rewe-Markt gerufen. © André Schulze

Ätzender Qualm im hinteren Bereich des Nieskyer Rewe-Marktes deutet in der Mittagsstunde am Donnerstag auf nichts Gutes hin. In der Tat war der Bräter am Fleisch- und Wurststand in Brand geraten. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Motor heiß gelaufen war und sich dadurch das Gerät entzündet hatte. Wie Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Steffen Block erklärte, wurden die Wehren der Stadt, von See und Kosel alarmiert.

Die Kameraden bargen den Grillofen und brachten ihn ins Freie. Steffen Block sagt, dass das Personal noch Glück im Unglück hatte. Denn wenn das in dem Grill befindliche Fett Feuer gefangen hätte, wäre der Brandschaden weitaus größer geworden. Gleichzeitig äußert der Einsatzleiter sein Unverständnis gegenüber den Kunden. Obwohl im Markt die Alarmierung akustisch unüberhörbar war und die Kundschaft über Lautsprecher zum Verlassen des Marktes aufgefordert wurde, ist weiter in aller Ruhe eingekauft worden. Erst als das Personal durch die Regalreihen ging und alle zum Verlassen des Marktes aufforderte, leerte sich die Einrichtung. Betroffen davon waren auch die Gäste der Bäckerei und des Cafés im Eingangsbereich. Der Markt wurde ganz geschlossen.

Nach Einschätzung der Feuerwehr müssen die Auslagen am Rewe-Back- und Fleischstand entsorgt werden. Sie sind durch Ruß und Qualm unbrauchbar geworden. Inwieweit das auf die Produkte in den Regalen zutrifft, muss das Personal prüfen.

zur Startseite