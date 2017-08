Brand im Innenhof in Gröditz Eine Frau zündet nach einem Streit eine Matratze an – und bringt sich damit selbst in Gefahr.

Die Gröditzer Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Brand in die Friedrich-Gottlob-Keller-Straße ausrücken: Mitten in einem Innenhof lag dort eine brennende Matratze. Gegen halb neun wurde die Feuerwehr gerufen. Auch die Kameraden aus Pulsen und Frauenhain rückten aus. Laut Polizei hatte sich eine 35-jährige Bewohnerin mit einer anderen Person im Wohnhaus gestritten. Daraufhin entzündete sie die Schlafunterlage und warf sie aus dem Fenster.

Als die Feuerwehr am Wohnhaus ankam, wurde die 35-Jährige bereits medizinisch versorgt, wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung. Die Matratze konnte unterdessen ohne Probleme mit einem Schlauch gelöscht werden. Danach untersuchten die Feuerwehrleute die Wohnung der Frau mit Hilfe einer Wärmebildkamera auf Glutnester, die dann mit einer Kübelspritze gelöscht wurden.

Gegen die Brandstifterin wird jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

