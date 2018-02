Brand im Husarenhof – Polizei setzt auf Täterprofil

Die Akte Husarenhof wird nicht geschlossen. Zwei Jahre nach dem Brand in dem ehemaligen Hotel in Bautzen arbeitet die Polizei weiter an einer Aufklärung des Verbrechens. Zwar gibt es nach wie vor keine Hinweise auf Tatverdächtige. Man folge jedoch neuen Ermittlungsansätzen, teilt das sächsische Landeskriminalamt mit. So haben Spezialisten für Auswertung und Analyse ein Täterprofil erarbeitet, das zum Brandstifter führen soll. Zudem hofft die Polizei weiter auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das gilt zum einen für Zeugen, die zur Tatzeit vor Ort waren oder etwas Auffälliges beobachtet haben. Hilfreich können aber auch Hinweise auf verdächtige Kommentare und Einträge in sozialen Medien wie Facebook sein, so das LKA. Um die Ermittlungen zu unterstützen, haben die Eigentümer des Hotels eine Belohnung von 10 000 Euro für Hinweise ausgelobt.

Vor zwei Jahren – am 21. Februar 2016 – war in dem leer stehenden Hotel Feuer ausgebrochen. Die Flammen zerstörten den kompletten Dachstuhl, große Teile des Hauses sind seitdem unbewohnbar.

Wenige Wochen vor dem Brand war bekannt geworden, dass das Hotel als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden soll. Bis zu 300 Flüchtlingen hätten dort Platz gefunden.

Über die Ursache des Feuers hatte die Polizei rasch Klarheit: Spuren am Tatort zeigten, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Suche nach dem Täter brachte jedoch keinen Erfolg. So standen nach einem Zeugenhinweis zunächst drei Männer im Fokus der Ermittlungen. Die sächsische Generalstaatsanwaltschaft ließ unter anderem ihre Wohnungen durchsuchen. Es wurden Speichermedien ausgewertet und DNA-Spuren geprüft. Der Verdacht habe sich jedoch nicht bestätigt.

Weiterhin unklar ist auch, wie es mit dem Husarenhof weitergeht. Nach dem Brandanschlag war der Kreis vom Betreibervertrag zurückgetreten. Dagegen klagen die Eigentümer. Der Rechtsstreit um diese Frage läuft noch. (SZ)

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch im LKA Sachsen unter 0800 8552055 zu melden.

