Brand im ehemaligen Baustoffwerk Bei der Feuerwehr in Niesky haben am Montagabend gegen 20.51 Uhr die Alarmmelder geschrillt. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr stellte beim Eintreffen ein Feuer im Schornstein fest. Der Brand wurde schnell mit Wasser und Schaum gelöscht. © André Schulze

Niesky. Bei der Feuerwehr in Niesky haben am Montagabend gegen 20.51 Uhr die Alarmmelder geschrillt. Grund dafür war ein Schornsteinbrand im ehemaligen Baustoffwerk an der Fichtestraße in Niesky. Das bestätigten René Zschiesche, Dienstgruppenführer der Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda und Thomas Bretschneider, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, der SZ auf Nachfrage.

Die Wehren aus Niesky und See rückten mit insgesamt sechs Fahrzeugen aus, um den Brand zu löschen. Das dauert laut Bretschneider etwa 15 Minuten. Auch die Polizei war vor Ort.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. (szo/mrc)

