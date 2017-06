Brand im Bautzener Zentrum An der Tuchmacherstraße mitten in der Bautzener Innenstadt ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr wurde am Freitagmittag zu einem Dachstuhlbrand an der Bautzener Tuchmacherstraße gerufen. © Uwe Soeder

Sirenengeheul mitten in der Stadt. Kurz nach halb 12 Uhr ist in einem Wohnhaus an der Tuchmacher Straße ein Feuer ausgebrochen. Aus einem Haus quollen dicke Rauchwolken, der Brandgeruch verbreitete sich schnell in den Nebenstraßen. Nach Angaben der Zentralen Rettungsleitstelle war das Feuer im Dachgeschoss des Hauses Tuchmacherstraße 9 ausgebrochen. Personen, die sich im Gebäude befanden, wurden demnach aufgefordert, das Haus zu verlassen. Wenig später begann die Evakuierung im Nebengebäude. Die Brandursache ist ungeklärt.

Die Feuerwehr war umgehend mit zunächst sechs Einsatzwagen vor Ort. Weitere folgten. Sofort wurden die Schläuche ausgerollt und an Hydranten angeschlossen. Die Tuchmacherstraße und ein Teil der Karl-Marx-Straße wurden für den Verkehr gesperrt. Zwei Rettungswagen und der Notarzt hielten sich bereit. Ein Feuerwehrauto mit Drehleiter positionierte sich direkt vor dem Haus, Feuerwehrleute fuhren mit der Drehleiter auf Höhe des Hausdaches und begannen den Brand zu löschen. Viele Bautzener standen um den abgesperrten Bereich und beobachteten den Einsatz. (szo)

zur Startseite