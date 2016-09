Brand im Bärental Das Feuer brach auf einer kleinen Fläche im Waldstück Bärental in der Nähe des Baches aus.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln müssen Freitagnachmittag ein kleines Feuer im Bärental löschen. © André Braun

Zu einem Brand sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Döbeln am Freitagnachmittag gerufen worden. „Es hat einen kleinen Flächenbrand im Waldstück Bärental in der Nähe des Baches gegeben“, sagte Einsatzleiter Johannes Ullrich. Die Leitstelle habe ihnen mitgeteilt, dass das Feuer vermutlich schon gelöscht sei. „Deshalb sind wir erst einmal nur mit dem Tanklöschfahrzeug und drei Mann ausgerückt“, sagte er. Weitere neun Kameraden hätten sich jedoch in der Wache in Bereitschaft gehalten.

Zwei Männer seien zur Kontrolle in den Wald geeilt. Die Größe der Fläche schätzen sie auf lediglich etwa einen Quadratmeter. „Es war tatsächlich aus. Aber es kommt auch immer auf den Untergrund an. Es kann sein, dass sich Glutnester im Boden weiter ausbreiten. Das war hier aber nicht der Fall“, sagte er. Eine Spaziergängerin habe das Feuer entdeckt und gegen 14.50 Uhr den Notruf gewählt. Um die Brandursache zu klären, hatten die Kameraden die Polizei hinzugerufen.

Trotz der andauernden Trockenheit hat es bisher keinen Flächenbrand im Raum Döbeln gegeben. „Jetzt ist ja Regen angesagt. Da entspannt sich die Lage ohnehin“, sagte Johannes Ullrich. (sol)

zur Startseite