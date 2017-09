Brand gibt noch Rätsel auf Das ausgebrannte Umgebindehaus in Seifhennersdorf beschäftigt die Ermittler weiterhin. Die Ursache ist immer noch unklar.

Die Ursache für den Brand im Umgebindehaus in Seifhennersdorf wird von den Ermittler weiter gesucht. © Rafael Sampedro

Seifhennersdorf. Die Ermittlungen zum Brand eines Umgebindehauses vergangene Woche in Seifhennersdorf dauern an. „Es wird in alle Richtungen ermittelt. Derzeit liegt noch kein Ergebnis zur Brandursache vor“, berichtet die Pressesprecherin der Polizeidirektion in Görlitz, Martyna Fleischmann, auf Nachfrage der SZ. Der Brandursachenermittler hat seine Arbeit in dem ausgebrannten Haus noch nicht beendet. Das unbewohnte Umgebindehaus war am 7. September in den frühen Morgenstunden in der Kruschegasse ausgebrannt.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Seifhennersdorf löschten die Flammen in dem Haus. Laut Polizei soll das Gebäude zu weiten Teilen zugemüllt gewesen sein. Personen sind bei dem Brand nicht verletzt worden. Während der Löscharbeiten musste die Polizei die angrenzenden Straßen für einige Stunden für den Straßenverkehr sperren. (szo/hg)

zur Startseite