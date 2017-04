Brand einer Gartenlaube In einer Kleingartenanlage brennt es Sonntagnacht. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

© SZ/Uwe Soeder

Wieder brennt es in einer Kleingartenanlage. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Sonntagnacht eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Siedlungsstraße in Brand. Verletzt wurde niemand. Zu dem entstandenen Schaden liegen noch keine Angaben vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Montagmorgen untersuchten Spezialisten den Brandort. Wie die Polizeidirektion Dresden informiert, liegt eine abschließende Brandursache derzeit noch nicht vor.

