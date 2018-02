Brand durch Kurzschluss ausgelöst Bei dem Feuer in Bischofswerdas Hagebau-Markt entstanden 20 000 Euro Schaden.

Der Brand am Bischofswerdaer Hagebau-Markt wurde offenbar durch einen Defekt ausgelöst. © Rocci Klein

Bischofswerda. Das Feuer auf dem Dach des Bischofswerdaer Hagebau-Marktes in der Nacht zum Donnerstag ist durch einen Defekt an der Elektrik ausgelöst worden. Zu diesem Ergebnis kommt der Brandursachenermittler der Polizei. Sehr wahrscheinlich war Feuchtigkeit in die Werbetafel über dem Eingangsbereich eingedrungen und hatte einen Kurzschluss verursacht, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup am Freitag mit.

Nach Polizeiangaben beträgt der Schaden 20 000 Euro. Unter Verweis auf laufende Gespräche mit der Versicherung nannte Bärbel Cech, Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft Kamenz, keine Einzelheiten zu den Schäden. Sie sagte aber, dass diese repariert werden können, ohne dass der Markt geschlossen werden muss. „Der Verkaufsraum ist vom Brand ja nicht betroffen“, so Bärbel Cech. Bereits am Donnerstag, dem Tag nach dem Feuer, war der Bau- und Gartenfachmarkt uneingeschränkt geöffnet. (SZ)

