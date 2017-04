Brand beim Weißeritzpark Der Brand eines Schuppens sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Ursache ist noch unklar.

55 Feuerwehrleute waren wegen des Brands an der Hainsberger Straße im Einsatz. © Roland Halkasch

Der Brand eines großen Schuppens in der Nähe des Weißeritzparkes in Freital hat am Montagnachmittag für eine riesige und weithin sichtbare Rauchsäule gesorgt. Aus bislang ungeklärter Ursache fingen das Gebäude und zwei danebenstehende Datschen gegen 14.30 Uhr Feuer. Die Häuser befinden sich oberhalb der Hainsberger Straße an der Straße Auf der Scheibe. Ein stechender Geruch breitete sich in der Gegend aus. Mehrere Menschen beobachteten die Löscharbeiten von der Hainsberger Straße aus. Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis in die Abendstunden hin.

Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, war die Feuerwehr mit insgesamt 55 Kameraden im Einsatz. Neben verschiedenen Ortswehren der Freitaler Feuerwehr halfen auch Rabenauer Kameraden beim Eindämmen des Brandes mit. In der Nähe des Schuppens, in dem Werkzeug gelagert wurde, befinden sich zwar mehrere Wohnhäuser. Ein Übergreifen der Flammen konnte aber nach dem Stand von Montagabend verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine Personen in dem Schuppen und dem Nebengelass. Es gab keine Verletzten.

Während der Löscharbeiten musste die Hainsberger Straße zwischen den Bahngleisen der Weißeritztalbahn und der Rabenauer Straße voll gesperrt werden. Wer zum Weißeritzpark und zum Freizeitzentrum Hains wollte, musste deswegen einen Umweg über die Tharandter Straße und Somsdorfer Straße fahren. Erst in den Nachmittagsstunden wurde die Straße wieder freigegeben. Anschließend war nur noch die Straße Auf der Scheibe gesperrt. Die Ermittlungen haben begonnen.

