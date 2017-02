Brand bei Metallbaufirma Feuerwehrleute mussten mit schwerem Atemschutzgerät gegen die Flammen ankämpfen.

Großbrand bei einer Metallbaufirma in Riesa am Sonnabend. © Eric Weser

Das Blaulicht war bis über die Elbe nach Gohlis zu sehen: Am Samstagabend sind mehrere Riesaer Feuerwehren zu einem Großbrand im Riesaer Gewerbegebiet an der Torgauer/Ecke Wittenberger Straße gerufen worden. In einem Gebäude auf dem Gelände einer Metallbaufirma brannte es.

Flammen waren an einem straßennahen Flachbau im Bereich des Daches zu sehen, dicke Qualmwolken lagen über dem Firmengelände. Mit einem Trennschleifer öffnete die Feuerwehr eine Tür des betroffenen Gebäudes, um von da aus vorzurücken.

Löschtrupps griffen von mehreren Seiten außerhalb des Gebäudes an. Die Kameraden waren unter schwerem Atemschutz unterwegs. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. Es dauerte längere Zeit, das Feuer zu löschen, mehrmals wieder Flammen im Bereich des Daches aufloderten. „Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, musste das Dach geöffnet werden“, teilte die Feuerwehr mit.

Im Einsatz waren neben der Hauptwache auch die Stadtteilfeuerwehren aus Riesa-Stadt, Gröba und Weida.

zur Startseite