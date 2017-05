Brand auf Polen-Markt Auf den polnischen Markt in Sieniawka gab es wenige Meter hinter der Grenzbrücke ein Feuer. Leute haben sich bereits an den Resten bedient.

So hat das Feuer den leeren Verkaufsbuden auf dem Markt hinter der Grenze zugerichtet. © Thomas Eichler

Sieniawka. Auf den polnischen Markt in der Chopinstraße in Sieniawka sind wenige Meter hinter der Grenzbrücke mehrere zusammenhängende Buden abgebrannt. Das Feuer ist in der Nacht zum Donnerstag, zwischen drei und vier Uhr ausgebrochen, wie der benachbarte Zigarettenhändler berichtet.

Die Wellblechhütten stehen seit Längerem leer. Laut angrenzendem Händler sollen sie von Obdachlosen als Schlafstätte benutzt worden sein. Ob diese auch für den Brand verantwortlich sind, ist unklar. Derweil haben sich Leute bereits an den Resten bedient: Ein Mann mit einem Kinderwagen transportierte Eisenteile weg. (SZ)

