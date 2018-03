Brand auf dem Schießstand Auf der Anlage des Schützenvereins Lichtenberg hatte am Wochenende ein Kugelfang Feuer gefangen.

Mehrere Feuerwehren mussten auf den Schießstand in Lichtenberg ausrücken. © dpa

Lichtenberg. Auf der Schießanlage des Schützenvereins Lichtenberg 1880 wurde es am Wochenende brenzlig. Dort hatten sich Schützen zum Training getroffen. Offenbar fing dabei ein Kugelfang nicht nur Geschosse, sondern auch Feuer. In der Nacht begann der Kugelfang zu brennen. Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Lichtenberger Kameraden anrückten, stand nach Informationen der Wehr eine sogenannte Hütte (ein Kugelfang) auf dem Schießplatz im Vollbrand. Die extreme Trockenheit beförderte den Brand der Holzkonstruktion. So herrschte zur Zeit des Einsatzes trotz eisiger Temperaturen die Waldbrandgefahrenstufe 3. Das Feuer konnte deshalb nach Berichten von Feuerwehrleuten auch problemlos die umliegende Wiese mit entzünden und sich ausbreiten. Da vor Ort keine stabile Wasserversorgung zur Verfügung stand, wurden ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Leppersdorf und das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Pulsnitz mit dazugeholt. Die Brandursache ist noch zu klären. Heiße Geschossbestandteile könnten beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt auch wegen fahrlässiger Brandstiftung. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es sei ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro entstanden. (szo)

zur Startseite