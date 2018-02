Brand auf dem Areal des Bahnbetriebswerks

Hoyerswerda. Sonntagabend hat es in einem leer stehenden Gebäude im ehemaligen Bahnbetriebswerk gebrannt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An dem in Privatbesitz befindlichen Haus entstand ein Sachschaden von etwa 2 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Drogenfahrt beendet

Bernsdorf. Sonntagnachmittag beendete die Polizei die Drogenfahrt eines 24-Jährigen. Der Mann war mit seinem Auto auf dem Kube-Ring unterwegs, als er kontrolliert wurde. Zweifel an seiner Verkehrstüchtigkeit kamen auf. Ein Test bei ihm reagierte positiv auf Amphetamine. Die Polizisten veranlassten daher eine Blutprobe, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Auf den Mann warten nun mindestens ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie 500 Euro Bußgeld. (kk/US)

