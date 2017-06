Brand an der Milchviehanlage Auf dem Gelände hat ein Teleskoplader gebrannt. Der wird eigentlich dringend gebraucht.

Auf dem Gelände einer Milchviehanlage steht ein Radlader in Flammen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr löschten den Brand mit Schaum. © Sylvia Jentzsch

Zu einem Feuer an der Milchviehanlage im Ostrauer Ortsteil Noschkowitz sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstag gegen 11 Uhr gerufen worden. Ein Teleskoplader, der auf dem Hof abgestellt war, brannte bei ihrem Eintreffen lichterloh. Die acht Einsatzkräfte hatten das Feuer laut dem Einsatzleiter jedoch schnell unter Kontrolle. Sie löschten mit Schaum. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Laut dem Besitzer seien die Kühe zu keiner Zeit in Gefahr gewesen.

Ein Mitarbeiter habe gerade das Fahrzeug gewechselt, als er das Feuer am Teleskoplader bemerkte. Das Gefährt werde für die bevorstehende Ernte benötigt. (DA/je/sol)

