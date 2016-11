Brand an Asylbewerberunterkunft Das Feuer entstand an einem Müllbehälterplatz außerhalb des Gebäudes. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

© Symbolfoto/Uwe Soeder

In der vergangenen Nacht kam es am Gebäude einer dezentralen Asylbewerberunterkunft zum Ausbruch eines Brandes. Wie die Polizei informiert, entstand das Feuer am Müllbehälterplatz des Grundstückes außerhalb des Gebäudes. Dabei wurden die Müllbehälter und die Überdachung des Abstellplatzes zerstört. Zudem kam es zu Verrußungen und Putzabplatzungen am Wohngebäude. Am betroffenen Teil der Gebäudefassade befinden sich keinerlei Fenster.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde noch nicht beziffert.

Die Dresdner Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen laufen dennoch in alle Richtungen. (szo)

zur Startseite