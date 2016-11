Brand an Asylbewerberheim in Pirna Das Feuer entstand an einem Müllbehälterplatz außerhalb des Gebäudes. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

zurück Bild 1 von 3 weiter Kameraden der Feuerwehr Pirna löschten mit Wasser den Brand an einem Müllbehälterplatz. © Marko Förster Kameraden der Feuerwehr Pirna löschten mit Wasser den Brand an einem Müllbehälterplatz.

Die Müllcontainer und die Überdachung standen in Flammen.

Starke Verrußungen und Putzabplatzungen entstanden am Gebäude.

Müll brennt am Samstagmorgen gegen 0.37 Uhr in Pirna. Eine Polizeistreife entdeckte an einem Asylbewerberheim in der Dresdner Straße 21 ein Feuer. An einem Müllbehälterplatz aus einer Holzverkleidung standen mehrere Müllcontainer und die Überdachung in Brand. Vier Tonnen konnten die Beamten noch retten und zur Seite ziehen.

Die Kameraden der Feuerwehr Pirna (Hauptwache, Altstadt und Copitz) löschten mit Wasser den Brand. Kontrollierten mit einer Wärmebildkamera, ob auch die letzten Glutnester gelöscht sind.

Es kam zu Verrußungen und Putzabplatzungen am Gebäude. An der Brandstelle befinden sich keine Fenster des Heims.

Menschen wurden dabei nicht verletzt, die Ursache ist noch völlig unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht benannt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Morgen waren Kriminalpolizisten vor Ort. Sicherten Spuren, machten Fotos. Laut den Beamten liegen aktuell keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund vor.

zur Startseite