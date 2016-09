Brand am Straßenrand Auf einer Fläche von ungefähr zehn Quadratmetern stand ausgedörrtes Gras in Flammen.

Zu einem Brand sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mochau am Montagnachmittag gerufen worden. Wie Wehrleiter Stephan Vogel auf DA-Nachfrage sagte, hatte ausgedörrtes Gras am Straßenrand unweit des Gewerbegebiets Am Fuchsloch gebrannt. „Die Fläche war ungefähr zehn Quadratmeter groß“, sagte er. Über die Brandursache sei ihm nichts bekannt.

Außer den Mochauer Kameraden waren die aus Beicha und Döbeln um kurz nach 14.15 Uhr ausgerückt. „Wir haben das Tanklöschfahrzeug von Döbeln angefordert“, ergänzte er. Die Flammen seien zügig gelöscht gewesen. „Insgesamt waren zwölf Kameraden mit drei Fahrzeugen im Einsatz“, so Vogel. Um kurz nach 15 Uhr sei für ihn und seine Kollegen der Einsatz beendet gewesen. Das heißt, sie hatten ihr Fahrzeug betankt und die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt. (sol)

