Brand am Pfarramt Ein Zeuge hörte in der Nacht auf Dienstag an der Johannisstr in Zittau einen lauten Knall und sah eine Stichflamme. Dann musste die Feuerwehr anrücken.

Symbolbild © Symbolfoto: dpa

Zittau. In der Nacht auf Dienstag hat es einen kleinen Brand an der Mauer des Pfarramts an der Johannisstr gegeben. Ein Zeuge hatte dort gegen 1.48 Uhr einen lauten Knall gehört und eine Stichflamme gesehen. Das teilte Christian Moog, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf Nachfrage gegenüber der SZ mit.

Die Feuerwehr eilte mit zwei Fahrezeugen und fünf Kameraden herbei. Der Brand war laut Moog schnell gelöscht. In der Nähe des Brandorts befanden sich Pappkisten und Bretter. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Der Sachschaden beträgt 100 Euro. (szo)

