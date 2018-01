Brand am Irrgarten Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend in Kleinwelka: Das Kassiererhäuschen am Irrgarten brannte vollkommen ab.

Am Sonntagabend brannt das Kassiererhäuschen des Irrgartens in Kleinwelka. © Tomas Hendrich

Kleinwelka. Helle Aufregung am Sonntagabend in Kleinwelka. Am Irrgarten brannte es lichterloh. Gegen 21.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Bautzen und die Ortsfeuerwehr Kleinwelka rückten mit vier Fahrzeugen und 20 Kameraden aus. Schnell konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht.

Der Schaden jedoch ist verheerend. Nach Angaben der Eigentümerin Regina Frenzel, die selbst mit Vorort war, sind das Kassenhäuschen, der Souveniershop und Lagerräume komplett abgebrannt. Nach einem ersten Eindruck schätzt sie den Schaden auf etwa 40 000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Jetzt ermittelt die Polizei. Am Montag sind Brandursachenermittler in Kleinwelka. „Es wird zu klären sein, ob das Kassenhäuschen einfach abgebrannt ist oder ob unbekannte Täter vorher eingebrochen sind und dann das Feuer gelegt haben“, so Thomas Knaup von der Pressestelle der Polizei in Görlitz. (szo)

zur Startseite