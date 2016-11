Brand am Bischofswerdaer Altmarkt In einem Hauseingang in der Dresdner Straße stand in der Nacht eine Papiertonne in hellen Flammen. Die Fassade des Gebäudes erlitt Schäden.

In der Nacht zum Donnerstag musste die Bischofswerdaer Feuerwehr zum Einsatz ausrücken. © Rocci Klein

In der Nacht zum Donnerstag zum Donnerstag hat es am Bischofswerdaer Altmarkt gebrannt. Bewohner der Dresdner Straße bemerkten kurz vor 3 Uhr einen Feuerschein und alarmierten die Feuerwehr. In einem Eingang eines bewohnten Hauses stand eine Papiertonne samt Inhalt in hellen Flammen. Durch den Brand entstand an der Fassade sowie an einem Wandbild ein Schaden von etwa 2 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Am Brandort wurde ebenfalls ein Teil eines Böllers gefunden. Die Bewohner teilten ebenfalls mit, dass bereits in der Nacht zuvor mehrere Personen die Mülltonnen auf der Dresdner Straße umgekippt hatten. Ob der Böller sowie der Vorfall in der Nacht zum Mittwoch im Zusammenhang mit dem Brand stehen, ermittelt nun die Polizei. (RK)

