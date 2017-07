Branchenchef besichtigt Freital Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft besucht die Stadt.

Freital. Hoher Besuch für Freitals Wohnungsbranche: Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft GDW, Axel Gedaschko, hat sich zu einer Tour durch Freital angekündigt. Gastgeber sind Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU), der Geschäftsführer der Freitaler Wohnungsgesellschaft WGF, Michael Heinzig, und Robert Vetter, Vorstand der Freitaler Wohnungsgenossenschaft Gewo.

Geplant ist eine Besichtigung des Neubaus der WGF in der Oststraße. Außerdem will sich der Chef des Spitzenverbandes das Wohngebiet Zauckerode und das Technologiezentrum ansehen. Themen sind unter anderem die Stadtentwicklung und die Projekte der Unternehmen. Der Verband der Sächsischen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft VDW Sachsen hat die Tour organisiert. Sie vertritt die Interessen von 123 Wohnungsunternehmen in Sachsen, darunter die WGF und die Gewo. (SZ/cb)

