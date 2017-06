Gut zu wissen Brambors eröffnen Tagespflege Das Pflegeunternehmen ist ins ehemalige Haus der Geschenke eingezogen. Das Angebot kommt bei den Harthaern an.

Jetzt hat in der Stadt die erste Tagespflege geöffnet. Darüber freut sich der Harthaer Rainer Grübnau riesig. Am Montag muss seine Frau ins Krankenhaus und er besucht die Tagespflege von Brambor Pflegedienstleistungen. Die ist in das ehemalige Haus der Geschenke an der Karl-Marx-Straße eingezogen. „Hier habe ich viel für meine Frau eingekauft und ab Montag werde ich in diesen Räumen einen Teil meiner Zeit verbringen“, so Rainer Grübnau. Seine Frau Renate weiß nun, dass ihr Mann während ihres Krankenhausaufenthaltes gut versorgt ist. „Es ist wichtig, dass es solche Einrichtungen gibt. Und ich bin froh, dass wir Harthaer nicht vergessen wurden“, so Grübnau. Was aus den Räumen geworden ist, könne sich sehen lassen. „Hier kann man sich wohl fühlen“, so der Rentner, der 47 Jahre lang in den Textilwerken gearbeitet hat.

Die Senioren brauchen nicht unbedingt Treppen zu steigen, wenn sie in die Tagespflege wollen. Der hintere Eingang ist für sie entsprechend ausgebaut. In der Garderobe können sie ihre persönlichen Dinge in Schließfächern hinterlegen. Der ehemalige große Verkaufsraum ist in eine Ruhezone und in einen Bereich zum Reden, Spielen, Essen – eben für den gemütlichen Aufenthalt – unterteilt. Alles ist hell und freundlich. Einen Kamin gibt es ebenfalls.

Wen interessiert, was so in Hartha passiert, braucht nur aus den großen Fenstern zu schauen. „Die Gäste lieben es, wenn sich etwas bewegt“, so Benjamin Brambor, Prokurist von Brambor Pflegedienstleistungen. Schön sei, dass auch der gegenüberliegende Park an der Karl-Marx-Straße zum Aufenthalt im Freien genutzt werden könne, so Brambor. Das nutzen die Gäste, die in der Tagespflege betreut werden, auch gleich am Donnerstag.

„Wir haben vier Harthaer, die bisher die Tagespflege in Döbeln besucht haben. Sie sind nun froh, den Fahrtweg nicht mehr zu haben“, so der Prokurist. Er freue sich, dass das Angebot bei den Harthaern so großes Interesse gefunden hat. „Das zeigt, dass dieses Angebot gebraucht wird. Wir haben also nichts falsch gemacht. Auch ohne große Eröffnungsfeier haben wir schon viele Gäste begrüßen können. Einige haben sich bereits angemeldet“, so Benjamin Brambor.

Neun Plätze gibt es in der Tagespflege. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Die Gäste können vereinbaren, an welchen Tagen sie das Angebot nutzen wollen. Sie entscheiden auch, ob sie an der Beschäftigung teilnehmen oder sich lieber ausruhen wollen. „Wir gestalten den Tagesablauf für die Gäste individuell“, so Brambor. Das Pflegedienstunternehmen bietet auch häusliche Krankenpflege an. „Wer sich dazu oder einfach nur in Dingen, die die Pflege betreffen, beraten lassen will, kann gern in der Tagespflege kommen und mit den Leiterinnen Maika Schaarschmidt und Vicky Lortz sprechen“, so Benjamin Brambor.

Damit das Brambor-Team die Stadt, in der künftig einige Mitarbeiter unterwegs sein werden, besser kennenlernt, gab es am Mittwoch einen Stadtrundgang mit Wirtschaftsförderin Karin Schröder. Zuvor wurden die 45 Mitarbeiter im Rathaus von Bürgermeister Ronald Kunze begrüßt. „Wir haben vom Stadtpark, über die sanierte Post bis zum Eigenheimstandort hinter dem Schwan viel kennengelernt. Das war für viele von uns neu. Denn das meiste sieht man nicht, wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt“, so der Prokurist. Er und sein Team sind auch vom Besuch bei der Firma Naturstein Just sehr beeindruckt.

