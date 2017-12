Brände überschatten das Fest Bei drei Feuern im Landkreis Meißen wurden ein Strohlager vernichtet sowie eine Garage und Wohnung schwer beschädigt.

Das Strohlager in Niederau war nicht mehr zu retten.

Meißen. Gegen 3.15 Uhr war die Nacht am frühen Zweiten Weihnachtsfeiertag für die Kameraden aller Ortsteilfeuerwehren der Gemeinde Niederau bei Meißen vorbei. Der Brand eines Kuhstalls in Niederau wurde gemeldet. Zur Unterstützung der Niederauer wurde auch die Feuerwehr Meißen alarmiert. Heller Feuerschein wies den Brandbekämpfern bereits den Weg zur Einsatzstelle, so teilte es die Feuerwehr noch am gleichen Tag mit.

Glücklicherweise war es kein Kuhstall, der da brannte, sondern eine rund 250 Quadratmeter große, offene Strohlagerhalle. Da ein Löschen von dicht gepressten Strohballen fast aussichtslos und sehr langwierig ist, entschied der Einsatzleiter der Niederauer Feuerwehr, die umliegenden Gebäude zu schützen und die Strohballen weiter brennen zu lassen.

Das Dach der Halle war bereits eingestürzt und die Dachbinder verbrannt. Die umliegenden Gebäude, in denen die Kühe untergebracht waren, wurden mit Wasser gekühlt um ein Übergreifen der Flammen und Hitzeeinwirkung zu vermeiden.

Aber damit nicht genug, denn kurz nach 5 Uhr wurden die Kameraden der Coswiger Feuerwehr zu einem Garagenbrand nach Brockwitz gerufen. Hier brannte in einer Reihenbebauung eine größere Garage. Im angrenzenden Wohnhaus wurden die Bewohner glücklicherweise durch Rauchmelder geweckt. Teils nur leicht bekleidet, aber dafür unverletzt, konnten Sie das Gebäude verlassen.

Eine sofortige Brandbekämpfung des Eigentümers mit Feuerlöschern erwies sich als nicht erfolgreich. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten durch die Anwohner und mit Hilfe der Polizei ein PKW und ein Wohnwagen vor den Flammen gerettet werden. Da sich der Brand in einer geschlossenen Reihenbebauung befand und die Feuerwehr ihre Löscharbeiten von zwei Seiten aus führen musste, wurden weitere Feuerwehren zur Unterstützung angefordert. Gemeinsam schafften es die Feuerwehren Coswig, Weinböhla, Radebeul, Kötzschenbroda und Meißen den Brand unter Kontrolle zu bringen, ohne dass dieser sich weiter ausbreiten konnte.

Personen wurden bei beiden Bränden keine verletzt. Zur den Brandursachen und der jeweiligen Schadenshöhe ermittelt die Polizei. In den letzten Wochen und Monaten hatten in Coswig mehrere Hallen gebrannt. Am Freitagmorgen vor den Weihnachtsfeiertagen vernichtete ein Feuer zudem eine Lagerhalle in Nachbarschaft des Weinböhlaer Möbelhauses Hülsbusch. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei hatten Unbekannte in Containern vor der Halle gezündelt. Nach ihnen wird nun gesucht. Durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle hatten sich die Löscharbeiten der Kameraden sehr schwierig gestaltet.

Ein dritter Brand ereignete sich nach Angaben im Polizeibericht vom Zweiten Weihnachtsfeiertag bereits in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend. Dabei kam es in der Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Meißner Obergasse zu einem Brandausbruch. Beim Versuch das Feuer zu löschen verletzte sich ein Bewohner leicht und musste medizinisch behandelt werden, drei weitere Personen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Ein schwerer Unfall wird schließlich noch aus Moritzburg vermeldet. Dort kam am Heiligabend um die Mittagszeit auf der S 81 zwischen Friedewald und Auer zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines PKW Mitsubishi war in Richtung Großenhain unterwegs. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr auf die Leitplanke, stürzte die Böschung, überschlug sich und blieb auf einem Feld stehen. Alle drei Insassen wurden nicht eingeklemmt. Der Mitsubishifahrer, seine Beifahrerin und ein Kind zogen sich Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle.

Der Mitsubishi hat nur noch Schrottwert. Die Staatsstraße musste zeitweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

