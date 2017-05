Brände sorgen für Zugausfälle Durch den Feuerwehreinsatz in Dorfhain kam es zu Verzögerungen auf der Bahnstrecke.

Dorfhain. Die Brände am Bahndamm bei Dorfhain am vergangenen Freitag und Sonnabend haben für mehrere Zugausfälle gesorgt. Wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte, gab es Verspätungen und auch Ausfälle auf der S-Bahn-Strecke zwischen Tharandt und Freiberg. Am Freitag mussten sechs Züge gestrichen werden, am Sonnabend waren es drei.

Betroffen war auch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB). „Einzelne MRB-Züge wurden umgeleitet“, so ein Sprecher. „Aufgrund der Kurzfristigkeit war es uns leider nicht möglich, einen Bus-Ersatzverkehr für unsere Fahrgäste zu organisieren, da alle Busse in der Region bereits im Einsatz waren.“ Unterdessen gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. „Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Was das Feuer auslöste ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und steht noch nicht fest“, so Sprecher Marko Laske. Am Sonnabendnachmittag und am Freitag hatten zwischen Edle Krone und Klingenberg etwa 1 500 Quadratmeter Waldboden gebrannt. (SZ/win)

