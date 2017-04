Brähmig schickt Schüler in die USA Die Bewerbung für das Schuljahr 2018/2019 kann noch bis zum 15. September eingereicht werden.

Bereits im Februar dieses Jahres konnte der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU) Schülerin Paula Stachuletz mit einem Stipendium für die USA überraschen. © Karl-Ludwig Oberthuer

Der Bundestagsabgeordnete für die Region, Klaus Brähmig (CDU), kann im kommenden Jahr wieder einen Schüler über ein Patenschaftsprogramm in die USA schicken. Das Parlamentarische-Patenschafts-Programm (PPP) gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Aus jedem Wahlkreis in Deutschland dürfen die Abgeordneten pro Jahr einen Schüler auswählen, der ein Highschool-Jahr in den USA inklusive Flug finanziert bekommt. Etwa 8 000 Euro werden so gesponsert.

„Viele junge Menschen haben den Wunsch, neue Erfahrungen bei einem Auslandsjahr zu sammeln. Doch oft fehlt es an den finanziellen Mitteln. Ein Stipendium kann diesen Traum verwirklichen“, so Brähmig. Bewerben können sich in Deutschland wohnhafte Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren, junge Berufstätige und Auszubildende bis 24 Jahre. Die Bewerbung für das Schuljahr 2018/2019 kann noch bis zum 15. September online über ein Formular auf www.bundestag.de/ppp eingereicht werden. Dort finden sich auch Einzelheiten zu dem Programm und zu den Teilnahmevoraussetzungen. (SZ)

