Brachen in Strehlen sollen verschwinden

Das 1,4 Hektar große Areal südlich von Teplitzer Straße und Caspar-David-Friedrich-Straße soll in den kommenden Jahren entwickelt werden. Derzeit stehen dort zwei ungenutzte viergeschossige Bürogebäude. Das Grundstück ist für neue Wohnhäuser und Grünanlagen vorgesehen. Dafür muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das Vorhaben wird am Montag im Ortsbeirat Prohlis vorgestellt. Dabei geht es auch um ein zweites Baugebiet in Strehlen an der Geystraße. Die Sitzung beginnt 17 Uhr im Ortsamt, Prohliser Allee 10. (SZ/noa)

