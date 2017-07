Brache in Mitte bleibt Am Moritz-Garte-Steg wird vorerst nicht gebaut. Die Stadt will das Gelände aus einem bestimmten Grund freihalten.

Mit Warnbaken ist das Gelände momentan abgesperrt. Eine Parkanlage oder Einkaufsmöglichkeiten sind nicht geplant. © Norbert Millauer

Sie liegt zentral in der Mitte von Radebeul und ist über 4 500 Quadratmeter groß: Die Fläche, auf der früher die Theaterwerkstätten standen, ist attraktiv. Anfang des Jahres wurden die Baracken und der große Block abgerissen. Seitdem hat sich an dem Areal zwischen Moritz-Garte-Steg und Weintraubenstraße noch nichts getan. Nur die Natur ist schon wieder auf dem Vormarsch. Wo früher die Häuser standen, grünt es jetzt. Doch was soll mit dem Gelände in Zukunft passieren?

Besitzer des Grundstücks ist inzwischen die Stadt. Sie hat das Areal vom Freistaat bekommen. Getauscht gegen ein Gelände zwischen Paradiesstraße und Schuchstraße, wo die neuen Theaterwerkstätten stehen. Zum Deal mit dem Land gehörte, dass das Grundstück am Moritz-Garte-Steg komplett beräumt wird. Auch der Boden wurde auf Altlasten überprüft. Denn zu DDR-Zeiten stand dort eine Tankstelle. Unschöne Hinterlassenschaften gab es dadurch aber nicht. Es wurden keine erwähnenswerten Altlasten oder Verschmutzungen entdeckt, teilt Baubürgermeister Jörg Müller auf Nachfrage mit.

An Ideen, was auf dem Gelände entstehen könnte, mangelte es in der Vergangenheit nicht. Mal war von Parkplätzen die Rede, weil es davon in der unmittelbaren Umgebung in Radebeul-Mitte nur wenige gibt. Außerdem stand die Idee eines Neubaus, inklusive Kino, Café und Galerie im Raum. Manche Anwohner hatten den Wunsch geäußert, auf die Fläche möge ein Supermarkt gebaut werden. Zuletzt war das Areal als Standort für ein neues evangelisches Schulzentrum im Gespräch.

Inzwischen steht aber fest, dass die Schule in Radebeul-West an der Wilhelm-Eichler-Straße gegründet werden soll und Räume in der ehemaligen Arbeitsagentur nutzen kann. Trotzdem kommen an den Moritz-Garte-Steg jetzt keine Wohnhäuser, Parkplätze, Einkaufsmöglichkeiten oder ein Stadtpark. Für das Gelände gibt es eine kommunalpolitische Vorgabe, die das ausschließt. Denn die Stadt möchte die Fläche als Schulstandort freihalten. Schon im September 2016 gab es dazu einen Beschluss. Die Idee einer „Grünen Mitte“ wurde damals verworfen, der Bebauungsplan für eine Grün- und Freifläche aufgehoben.

Auch wenn das Evangelische Schulzentrum jetzt nicht nach Mitte zieht, bleibt der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan mit dem Namen „Schulstandort Moritz-Garte-Steg“ bestehen, erklärt Stadtsprecherin Ute Leder. Der Grund: Die Fläche soll zur Verfügung stehen, falls eine andere Schule expandieren muss. Denn Radebeul wächst, viele Familien mit schulpflichtigen Kindern ziehen hierher.

Die Stadt muss sicherstellen, dass alle Kinder in den Schulen unterkommen. In manchen Gebäuden wie der Oberschule Kötzschenbroda geht es schon jetzt eng zu. Das Lößnitzgymnasium hat mit dem Pestalozzihaus bereits eine Außenstelle, weil das Haupthaus alleine zu klein für alle Schüler ist. Sollte in den nächsten Jahren weiterer Bedarf an zusätzlichen Häusern bei dieser oder anderen Schulen bestehen, steht das Gelände am Garte-Steg zur Verfügung.

