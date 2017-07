Boykottaufruf gegen gepfefferten Straßenzoll Hinter den absurd hohen Mautgebühren auf Kroatiens Autobahnen wittern Kritiker die Raffgier der Politik.

Der Boykott-Aufruf für deutschsprachige Kroatien-Urlauber. © Screenshot SZ

Freie Bahn nur für reiche Bürger: Selbst in der sommerlichen Hochsaison wirkt Kroatiens Autobahn von der Hauptstadt Zagreb in die Touristenhochburgen an den Küsten Dalmatiens und Istriens streckenweise oft eher verwaist. Der Grund: Kroatiens gepfefferte Mautgebühren sind nicht nur für ausländische Besucher ein herber Anschlag auf die Reisekasse, sondern auch für viele der knapp kalkulierenden Familien in Kroatien eine kostspielige und ganzjährige Zumutung.

410 Kilometer beträgt beispielsweise die Fahrt von Zagreb in die populäre Küstenmetropole Split. Nach der neuesten, seit 1. Juli gültigen Preiserhöhung haben Pkw-Fahrer für die einfache Autobahnpassage nun einen Maut-Obolus von umgerechnet 26,81 Euro zu berappen. Hin und zurück beträgt der fürstliche Wegzoll damit allein für diese Teilstrecke stolze 53,62 Euro – und liegt damit nach Recherchen des populären Webportals „Index“ selbst deutlich über dem Preis einer ganzjährig gültigen Jahresvignette in Rumänien (28 Euro), der Schweiz (37,42 Euro), Bulgarien oder der Slowakei (jeweils 50 Euro).

Die kroatische „autocesta“ gilt als eine der am schnellsten expandierenden, aber auch teuersten Autobahnen Europas. Erst in den 70er-Jahren wurde noch zu jugoslawischen Zeiten mit dem Bau eines Autobahnnetzes in Kroatien begonnen.

Nach dem Kroatienkrieg (1991 – 1995) begann der hufeisenförmige Küstenstaat den Autobahnausbau zu forcieren: Einerseits sollte die Peripherie des seit 1991 unabhängigen Adria-Staats besser mit der Hauptstadt Zagreb verbunden, andererseits die Küste für den Tourismus effektiver erschlossen werden.

Doch nicht nur das unwegsame Terrain und unzählige Tunnel, sondern auch der unstillbare Mittelbedarf der Politik sollten die Kosten der hochmodernen Autobahnen nach Dalmatien und Istrien in die Höhe treiben. Schon deren Bau war von unzähligen Korruptionsaffären überschattet. Arbeitsplätze in der aufgeblähten Verwaltung der kroatischen Autobahnen werden meist nach Parteibuch vergeben.

Und auch hinter den absurd hohen Mautgebühren wittern Kritiker die Raffgier und unerschöpfliche Absaugkraft der Politik. Nach der erneuten Mauterhöhung ruft die genervte „Index“ ausländische Touristen nun zum sommerlichen Autobahnboykott auf – und nennt Alternativen.

„Liebe Touristen, fahren Sie nicht mehr auf unseren teuren Autobahnen, unterstützen sie unsere Gauner nicht“, so der am Wochenende in acht Sprachen veröffentlichte Aufruf der Website. Ausgerechnet in einem Land, für das der Tourismus der „wichtigste Wirtschaftszweig“ sei, dienten die Autobahnen und die Mautgebühren vor allem als Melkkuh und seien zum „Selbstzweck für Betrüger“ geworden: Deren Bereicherung werde auf dem „Rücken armer Steuerzahler“ und der Besucher finanziert: „Die Touristen werden betrogen.“

„Die Leute haben leider recht“, konstatiert das deutschsprachige Touristenportal „inistrien.de“. Detailliert nennt „index.hr“ boykottwilligen Besuchern derweil mögliche Alternativrouten an Kroatiens Küste, die teilweise allerdings durch das benachbarte Bosnien und Herzegowina führen. Auf den genannten Landstraßen geht die Fahrt zwar merklich langsamer voran. Doch dafür erleichtern sie Kroatien-Urlaubern mit Zeit mögliche Abstecher zu Attraktionen im Landesinnern: So liegen die legendären Wasserkaskaden der Plitwitzer Seen bei der Fahrt auf der Überlandstraße von Karlovac nach Split praktisch am Wegesrand.

zur Startseite