Boygroup-Star beim Stadtfest

Draußen ein großes Polizeiaufgebot, Krankenwagen und Rettungssanitäter. Drinnen Hunderte von kreischenden Teenie-Mädchen und ein Meer von Stofftieren. Als „Caught in the Act“ – zu deutsch: Auf frischer Tat ertappt – im November 1995 im Riesaer Stern auftreten, herrscht in Altriesa der Ausnahmezustand. Obwohl der Andrang riesig ist, dürfen aus Sicherheitsgründen nur 1 800 Fans in die Halle. Anderswo sind es zehntausend.

Die Boygroup hat damals gerade ihren Durchbruch hinter sich und rangiert neben Gruppen wie „Take That“ oder den „Backstreet Boys“ auf der Beliebtheitsskala besonders der Mädchen ganz weit oben. Mehrfach ist das Quartett auf der Titelseite der Jugendzeitschrift Bravo. Ihr Lied „Love is everywhere“ spielen die Radiostationen hoch und runter. Millionenfach gehen ihre Tonträger über die Ladentische.

Auch der Engländer Benjamin Boyce gehört zu der Popformation, in der noch ein weiterer Brite und zwei Niederländer tanzen und singen. Von der 1995er-Show im Riesaer Stern berichtet die SZ, wie der damals 27-jährige Boyce die Lichtanlage hochklettert und einen Riesenplüschtier-Hund zu seinen Bandkollegen hinabwirft.

Der Lichtanlagen-Kletterer von einst ist heute 48 Jahre alt – und kehrt demnächst wieder in die Gegend zurück. Diesmal nicht in den Riesaer Stern, sondern nach Gröditz. Die Organisatoren der 800-Jahr-Feier haben Benjamin Boyce als musikalischen Stargast für das große Festwochenende im August engagiert.

Ob er dort auch Songs aus „Caught in the Act“-Zeiten spielt? „Natürlich“, heißt es von seinem Management. Bis auf einen Titel bestehe das Material komplett aus den Hits der Boygroup. Die hat sich inzwischen sogar wiedervereinigt – allerdings als Trio, ohne Benjamin Boyce. Er wolle sich lieber auf seine Solokarriere konzentrieren, ließ der Künstler seine Fans wissen, warum er sich den Kollegen nicht wieder angeschlossen hat. Seit der Trennung von „Caught in the Act“ 1998 ist Boyce musikalisch solo unterwegs. Im Lauf der Jahre hat der Sänger sich nebenher auch als Schauspieler versucht, war in einer Seifenoper und einem Film zu sehen. 2004 nahm er an einer Fernseh-Comeback-Show teil. 2015 ging er ins RTL-Dungelcamp.

Inzwischen konzentriert sich der 48-Jährige, der vor Kurzem sein 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat, wieder voll auf die Musik und tourt mit seiner Show „One Man, one Mission“ durchs Land. Vor allem auf 90er-Partys ist der in Köln lebende Entertainer in Deutschland inzwischen präsent. Vor der Bühne: die einstigen Teenies aus Boygroup-Zeiten. Die sind heute Ende 20 bis Anfang 40 – und verzichten inzwischen aufs hysterische Kreischen und Plüschtierwerfen. Den Sänger verehrt das mehrheitlich weibliche Publikum hingegen noch immer. Die Schlangen bei Autogrammstunden sind nach wie vor lang.

Auch dem Auftritt des früheren Boygroup-Stars in Gröditz wird schon entgegengefiebert. Und das nicht nur in der Region. Unter der Konzertankündigung im Internet verabreden sich schon jetzt Fans des Sängers aus ganz Deutschland. „Da ist doch glatt die Überlegung da, sich mal Gröditz anzuschauen“, schreibt eine junge Frau aus Niedersachsen. Wenn Gröditz da nicht mal ein Ausnahmezustand bevorsteht.

Der Auftritt von Benjamin Boyce findet am Sonnabend, 12. August, auf dem Festgelände vorm Einkaufszentrum Gröditz statt. Der Eintritt zur Show ist frei.

