Boxen, Schnäppchen jagen, feiern Noch keine Idee fürs kommende Wochenende? Angebote gibt es viele: von der Zittauer Boxnacht über riesige Trödelmärkte in der Görlitzer Landskron-Kulturbrauerei und im Kemnitzer Festzelt bis hin zum Oktoberfest auf der Reinert Ranch in Trebendorf. Noch mehr gibt es mit ein paar Klicks beim www.sz-veranstaltungskalender.com.

Die Zittauer Nachwuchsboxer Idris und Ibrahim Zhamalinow freuen sich mit ihrem Verein auf viele Zuschauer bei der Zittauer Boxnacht. © Thomas Eichler

Auch nach dem Kemnitzer Oktoberfest geht das (Party-)leben weiter. Viel los ist auch am kommenden Wochenende: In Zittau fliegen am Sonnabend bei der traditionellen Boxnacht. Für Musikliebhaber gibt es noch bis Sonnabend das Mandau-Jazzfestival und am Sonntag ein Ulla-Meinecke-Konzert in der Görlitzer Brauerei.

Schnäppchenjäger sind am Freitag (Ladys-Flohmarkt) und am Sonnabend (Nachtflohmarkt in der Görlitzer Kulturbrauerei oder am Sonnabend und Sonntag im Kemnitzer Festzelt richtig.

Partys steigen zum Beispiel im Bunten Hund in Zittau, im Kühlhaus in Görlitz, bei einer Rockabilly-Night in Obercunnersdorf und beim Oktoberfest auf der Reinert Ranch in Trebendorf.

Gelacht wird am Sonnabend bei einer Comedy-Show im Nieskyer Bürgerhaus. Einen Familien-Sonntag mit vielen Spielen gibt es auf Schloss Krobnitz. Und in Ludwigsdorf werden an diesem Tag die Riesenkürbisse geschlachtet. Auch das ist längst nicht alles. Im www.sz-veranstaltungskalender.com ist noch virel mehr zu finden. Immer mehr Veranstalter der Region tragen sich dort ein.

