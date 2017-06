Boxen mit dem Böttcher Am Kanuheim Bischofswiese in Technitz fliegen am Sonnabend die Fäuste. Außerdem gibt es was auf die Ohren.

Kultmoderator Thomas Böttcher (links) steigt am Sonnabend auf Einladung von Karl-Heinz Pohl, Chef des Boxclubs Döbeln, beim sächsischen Box-Sommercamp in den Ring. Allerdings nicht, um zu boxen, sondern um für Unterhaltung zu sorgen. © Dietmar Thomas

Die Zwei haben sich gesucht und gefunden: Kultmoderator Thomas Böttcher und Karl-Heinz „Karli“ Pohl, Chef des Boxclubs Döbeln. Gemeinsam werden sie beim sächsischen Box-Sommercamp im Festzelt am Kanuheim Bischofswiese in Technitz für einen tollen Abend sorgen. Pohl ist dabei verantwortlich, dass im Ring sportlich etwas abgeht und Böttcher dafür, dass es nicht nur etwas auf die Nase, sondern auch auf die Ohren gibt.

Kennen gelernt haben sich die beiden Döbelner Originale beim einzigen Boxkampf, den Böttcher bestritten hat. Damals boxte er in Chemnitz gegen Moderationskollegen Steffen Lukas. „Ich hab gewonnen!“, sagt Thomas Böttcher stolz und Karli Pohl kommentiert: „Schwer atmend.“ „Ja, ja, ich war da völlig im Eimer“, gibt Böttcher zu. Danach gab es immer mal Kontakt, doch nie kam es aus Termingründen bislang zu einer Zusammenarbeit. Umso mehr freute sich der nicht mehr „radioaktive“ Entertainer, als nun der Anruf von Pohl kam. Schnell gab er seine Zusage, im Rahmenprogramm des sommerlichen Vergleichskampfes Böhmische Auswahl gegen Döbelner Auswahl für Kurzweil zu sorgen. Und wer Böttcher kennt, weiß, dass er dabei nicht nur für Pausenmusik sorgt, sondern dem Affen auch mächtig Zucker geben wird. „Wir haben ein schönes Zelt, wir haben tolles Wetter am Wochenende, wir haben geile Kämpfe – es wird richtig gut, es wird ein richtig schöner sportlicher Abend“, verspricht Böttcher, der ansonsten mit Boxen recht wenig am Hut hat. „Ich bin ein Freizeitgucker, habe natürlich die großen Kämpfe alle gesehen. Aber ansonsten eher nicht“, sagt der Moderator, der dem Angebot Pohls, bei ihm einzusteigen, entgegnet: „Aus mir machst du keinen Klitschko mehr. Die Zeit ist vorbei!“

Die Jungs und vielleicht auch Mädels, die in den Ring steigen werden, haben dagegen ihre sportliche Zukunft noch vor sich. So erwartet Karl-Heinz Pohl etwa 40 aktive Boxer und eine Böhmische Auswahl. Vom Boxteam Döbeln/Roßwein stehen dabei Bela-Paplo Gärtner, Leon Boitz, Daniel Kunert, Benjamin Dietrich und Kevin Becker im Aufgebot, das mit Sportlern aus ganz Sachsen aufgefüllt wird. „Etwa 15 Kämpfe wird es geben“, kündigt Karl-Heinz Pohl an, der sich auf eine gelungene Veranstaltung mit viel Publikum freut. Und der Böttcher fügt an: „Und hinterher gibt es im Festzelt noch eine richtig geile Mugge!“

Boxen am Kanuheim Technitz + Böttchers After-Show- Party: Sonnabend ab 19 Uhr, Karten an der Abendkasse.

