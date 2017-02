Boxdorfer wollen Oberschüler aus Wahnsdorf aufnehmen Seit Jahren setzen sich beide Kommunen ein, damit der viel kürzere Schulweg als ins Tal möglich bleibt. Aber das könnte sich schon bald wieder ändern.

Alle machen mit. So sieht es aus, wenn Musiklehrer und Schulleiter Heiko Vogel (stehend, mit Gitarre) den Auftakt zum Musikunterricht an der Kürfürst-Moritz-Schule in Boxdorf gibt. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Ein Platz an der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf ist heiß begehrt. Seitdem die Schule saniert wurde und sich mit ihrem musikalisch-künstlerischen Profil weit über die Grenzen der Gemeinde Moritzburg einen Namen gemacht hat, übersteigt die Zahl der Bewerbungen regelmäßig die Kapazität. Das hat auch beim Nachbarn Wahnsdorf Folgen. In der Vergangenheit war es kein Thema, dass die Kinder aus dem Radebeuler Stadtteil nach ihrer Grundschulzeit in Reichenberg – also ebenfalls in Moritzburg – zur Oberschule nach Boxdorf gingen. Was vor allem einen relativ günstigen Schulweg bedeutet.

Doch dann wackelten Tradition und Selbstverständlichkeit. Als eine Dresdner Familie vor einigen Jahren klagte, um ihr Kind in der Kurfürst-Moritz-Schule unterzubringen. Das sonst keine Chance gehabt hätte angesichts der Bewerbungen aus Moritzburg und Wahnsdorf. Wobei klar wurde: Nachbarschaft und Gewohnheit reichen nicht aus für ein Vorrecht. Das steht quasi nur den Kindern der Gemeinde selbst zu. Alle anderen Interessenten sind gleichberechtigt, einen Platz in einer der fünften Klassen zu erhalten.

Was dazu führte, dass die nach Eigenbelegung noch vorhandenen Plätze ausgelost werden, unter offizieller Aufsicht. So gab es allein fürs laufende Schuljahr 114 Anmeldungen für 81 Plätze, 72 Moritzburger und drei Geschwisterkinder standen fest.

Für die Wahnsdorfer keine günstige Lösung. Zwar war das Losglück ihren beiden Bewerbern für dieses Schuljahr hold, sie lernen jetzt in Boxdorf. Doch da auf diese Art der Entscheidung wenig Verlass ist, machen sich Ortschaftsrat, Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) und Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) für eine zuverlässige Regelung stark, gingen dabei sogar bis zu Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU). Um einen Weg über die Schulgesetznovelle zu finden. Radebeuls OB äußerte sich zuversichtlich, auf dem Verwaltungsweg eine Lösung zu finden.

Es ist vor allem der beschwerliche Fußweg der Schulkinder auf engem Wanderpfad hinunter ins Tal, der gegen Radebeul spricht. Drei Kilometer – relativ sicher und eben – sind es nach Boxdorf, nach Kötzschenbroda etwa viereinhalb, mit dem Auto über den Lößnitzgrund gar acht Kilometer. Wahnsdorfs Feuerwehrchef Uwe Forke sieht noch mehr Nachteile. Wenn die Väter unten in Radebeul herumfahren, um ihre Schulkinder einzusammeln, stehen sie beim Einsatz nicht zur Verfügung. Was sich bis zur Jugendfeuerwehr, derzeit 16 Mitglieder, auswirken kann. Weil die jungen Leute erst spät zu Hause eintreffen und dann nur noch wenig Zeit und Kraft für solche Freizeitaufgaben übrig haben.

Nun hat die Schule selbst einen Schritt nach vorn gemacht. Legt sie doch die Zulassungskriterien fest. In Abstimmung mit dem Träger, der Gemeinde. Gemeindekinder und deren Geschwister stehen bei der Aufnahme an erster Stelle. Schließlich trägt die Gemeinde auch die Last im Haushalt, sagt Bürgermeister Hänisch. Neu ist, dass ein nächster Punkt explizit auf die Wahnsdorfer verweist. Die noch vor dem Losverfahren aufgenommen werden können, aber nach den Moritzburgern, sagt Schulleiter Heiko Vogel. Das sei ein Versuch, das Problem zu klären und eine gute Lösung für betroffene Familien zu finden.

Ob das auch gerichtlich Bestand hat, wisse man noch nicht. Für die neue Festlegung sprechen Vogel zufolge zwei Hauptgründe. So fahren die Wahnsdorfer ja an Boxdorf vorbei, um in eine andere Schule zu kommen – was völlig widersinnig sei. Und oft sei nur ein Kind aus der gemeinsamen Reichenberger Grundschulklasse betroffen, das dann woanders hin müsse.

Das Urteil im Zusammenhang mit der Dresdner Klage sei zustande gekommen, weil die Stellung der Wahnsdorfer nicht festgeschrieben war. Jetzt habe man jüngere Fälle angeschaut, bei denen Gerichte solchen Argumenten folgten. Alles nach Rücksprache mit der Juristin des Schulamtes, die den Boxdorfer Versuch unterstützt, so der Schulleiter. Die Regelung soll dieser Tage auf der Schule-Homepage erscheinen.

Für zu große Euphorie dürfte allerdings kein Anlass sein. Denn die jüngste aufwendige Einwohnerprognose kündigt an, dass die Moritzburger ihre bald komplett dreizügige Kurfürst-Moritz-Schule – sie soll demnächst ausgebaut werden – möglicherweise ausschließlich für die eigenen Kinder benötigen. Deshalb sollten in Wahnsdorf keine unrealistischen Erwartungen geweckt werden, so Bürgermeister Hänisch. Denn es sei keinem Moritzburger zu vermitteln, dass er nach Dresden gehen muss, während Kinder aus anderen Kommunen in Boxdorf lernen.

